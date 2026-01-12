Betriebsbesuch zum 10-jährigen Jubiläum von Ingrid Stift

Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner gratulierte Ingrid Stift herzlichst zum 10-jährigen Jubiläum ihres Unternehmens. Als “Menschenfreundin” und “Firmenfreundin” unterstützt diese seit einem Jahrzehnt Unternehmen und private Klient:innen mit Coachings, psychosozialen Beratungen, Teamworkshops und Seminaren. Ihr Angebot reicht vom Leadership-Programm über Supervision, Stress-/Burnout-Prävention bis zum Selbstwertcoaching, u.v.m.

Obfrau Blauensteiner wünscht Frau Stift auch in Zukunft viel Freude und Erfolg bei ihrer wertvollen Arbeit.

Weitere Infos: www.menschenfreundin.at / www.firmenfreundin.at