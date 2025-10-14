Betriebsbesuche im Bezirk Scheibbs

Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Augustin Reichenvater besuchten Mitte Oktober einige Betriebe im Bezirk.

Gestartet wurde in Gaming bei der Firma WEFA Elektro GmbH. Felix Weichselbaumer und Dominik Faffelberger haben heuer den Betrieb von Franz Allmer übernommen, der diesen seit 1996 geführt hat. Mit Standorten in Gresten, Gaming und Ybbsitz und über 20 Mitarbeitern und Lehrlingen, ist es ein wichtiger Nahversoger als Elektrotechnikfachbetrieb und Elektrofachhandel im Bezirk.

www.expert-wefa.at





© Daniela Scharner V.l.: Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Dominik Faffelberger, Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, Felix Weichselbaumer und Franz Allmer

Danach ging es direkt in Gaming zum Cafe Anna. Seit Februar diesen Jahres betreibt Luzia-Maria Hanea mit ihrem Lebensgefährten Antonio Tropea das Lokal. Das Angebot wurde um Originale italienische Pizzen erweitert und erfreut sich dieses Angebot großer Beliebtheit.

© WKNÖ Bezirksstellenobfrau Sivlia Teufl (links) mit Luzia-Maria Handes

Nach einem Besuch beim Installateurbetrieb von Manfred Katzensteiner in Göstling (kein Foto) ging es als Abschluss zum Hammerwirt von Friedrich Jagersberger, der mit einer Jubiläumsurkunde zu seinem 25 jährigen Betriebsjubiläum überrascht wurde.

www.hammerwirt.at



