Betriebsbesuche in Eggenburg

Bezirksstellenobfrau Bürgermeisterin Margarete Jarmer und Stadtrat Martin Neugebauer besuchten kürzlich zwei neu gegründete Betriebe in Eggenburg. In der Motorradspezialwerkstatt von Antal Lörincz (L.A. Motor GmbH) sowie im „Happy Snack Familieneck“ von Gastronomin Viktoria Szecsi-Varga zeigten sie sich beeindruckt vom neuen Angebot und vom Unternehmergeist der beiden Gründer. Sie gratulierten beiden zum Schritt in die Selbständigkeit und wünschten ihnen viel Erfolg für die Zukunft.

© Stadtgemeinde Eggenburg V.l.: Martin Neugebauer, Antal Lörincz, Margarete Jarmer