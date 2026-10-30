Betriebsjubiläum: 20 Jahre „Nails by Yvonne“

Das Nagelstudio „Nails by Yvonne“ von Yvonne Rupprecht feierte sein 20-jähriges Betriebsjubiläum. Aus diesem Anlass gratulierten Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Andreas Hager und die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, Andrea Prenner-Sigmund, der Unternehmerin zu ihrem langjährigen Erfolg.

Seit zwei Jahrzehnten steht das Unternehmen für professionelle Dienstleistungen im Bereich Nageldesign und hat sich als verlässlicher Betrieb in der Region etabliert. Im Rahmen der Jubiläumsfeier präsentierte sich das Studio nach seiner Neugestaltung in modernem Ambiente. Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Besichtigung der Räumlichkeiten.

„Bei herrlichstem Sonnenschein wurden die Gäste fürsorglich und mit viel Liebe bewirtet. Besonders schön war zu erleben, wie die ganze Familie, von den Eltern bis zur Tochter, mit vollem Einsatz für das Wohl der Gäste sorgte. Genau diese Herzlichkeit macht eine Jubiläumsfeier zu etwas ganz Besonderem“, so Bezirksvorsitzende Prenner-Sigmund.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich würdigt das langjährige unternehmerische Engagement von Yvonne Rupprecht und wünscht ihr auch weiterhin eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

www.nails-by-yvonne.at



