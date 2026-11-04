Betriebsnachfolge erfolgreich gestalten: Abschluss von „Nachfolge 2026+“

Betriebsnachfolge heißt Zukunft gestalten: 75 Interessierte informierten sich in der WK-Außenstelle Purkersdorf darüber, wie eine erfolgreiche Betriebsnachfolge gelingt. Die Veranstaltung „Nachfolge 2026+ – Wichtige Aspekte rund um die Betriebsnachfolge“ zeigte praxisnah, worauf es bei der Planung und Umsetzung einer erfolgreichen Übergabe ankommt.

Hubert Kienast, Unternehmensberater und Sprecher der Experts Group Übergabe-Consultants NÖ, erläuterte sieben Erfolgsfaktoren für eine gelungene Übergabe. Im Mittelpunkt standen klare Entscheidungen zur Nachfolge, eine vorausschauende Planung und eine fundierte Unternehmensanalyse. Ebenso wichtig seien die Bedürfnisse des Betriebs, ein verbindlicher Übergabestichtag, die frühzeitige Klärung von Konflikten und die Bereitschaft der Übergeberinnen und Übergeber, Verantwortung abzugeben.

Welche rechtlichen und steuerlichen Fragen dabei zu beachten sind, beleuchteten Peter Kubanek, Leiter der Rechtspolitischen Abteilung der WKNÖ, und Andrea Prozek, Leiterin der Finanzpolitik der WKNÖ. Ihr Überblick reichte von der Wahl der Übergabeform über Vertragsgestaltung und Haftungsfragen bis zu steuerlichen Rahmenbedingungen. Dabei wurde deutlich: Eine allgemeingültige Musterlösung gibt es nicht – jede Betriebsnachfolge erfordert eine auf das Unternehmen abgestimmte Vorbereitung.

Notar Günther Fuchs widmete sich der rechtlichen Vorsorge und zeigte die Bedeutung von Vorsorgevollmacht, Testament und klaren Vereinbarungen für die Unternehmensübergabe auf. Stefan Lichtenecker von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH stellte Finanzierungsmöglichkeiten für familieninterne und familienexterne Nachfolgen vor. Markus Sulzer von RIZ UP ergänzte das Programm um Unterstützungsangebote wie den kostenlosen betriebswirtschaftlichen Fitness-Check, die Plausibilisierung der Unternehmensbewertung und persönliches Coaching.

Mit der Veranstaltung in Purkersdorf fand die Veranstaltungsreihe „Nachfolge 2026+“ ihren erfolgreichen Abschluss. Insgesamt fast 330 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, wie aktuell das Thema Betriebsnachfolge ist und wie groß das Interesse daran bleibt.

Die WKNÖ-Top-Services zur Betriebsnachfolge finden Sie hier: TOP-Services rund um die Betriebsnachfolge - WKO.