Fokus Betriebsnachfolge: Wichtige Impulse bei der Veranstaltung in WK Amstetten

Zahlreiche Interessierte kamen in die Wirtschaftskammer Amstetten zur Veranstaltung „Nachfolge 2026+ – Wichtige Aspekte rund um die Betriebsnachfolge“, um sich über zentrale Fragen der Betriebsnachfolge zu informieren.

Hubert Kienast, Unternehmensberater und Sprecher der Experts Group Übergabe-Consultants NÖ, zeigte auf, welche Faktoren eine erfolgreiche Betriebsübergabe ausmachen. Dazu zählen vor allem klare Entscheidungen, eine gute Vorbereitung, die Analyse des Unternehmens, ein strukturierter Zeitplan sowie der offene Umgang mit Konflikten und der rechtzeitige Rückzug der Übergeberinnen und Übergeber.

Im Anschluss gaben Peter Kubanek, Leiter der Rechtspolitischen Abteilung der WKNÖ, und Andrea Prozek, Leiterin der Finanzpolitik der WKNÖ, einen kompakten Überblick zu den juristischen Fragen rund um Vertragsrecht, Haftung und Steuern. Sie machten deutlich, dass jede Betriebsübergabe individuell zu betrachten ist und eine sorgfältige rechtliche und steuerliche Vorbereitung braucht.

Ergänzt wurde das Programm durch Kurzimpulse von Notar Karl Strasser und Stefan Lichtenecker von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH. Dabei wurde gezeigt, wie Vorsorgevollmacht, Testament und passende Finanzierungsinstrumente dazu beitragen können, Unternehmen rechtzeitig und rechtssicher für die nächste Generation aufzustellen.

Die WKNÖ-Top-Services zur Betriebsnachfolge finden Sie hier: TOP-Services rund um die Betriebsnachfolge - WKO.