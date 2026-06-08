Betriebstour nach Oberösterreich: Inspiration aus der Praxis

Am 28. Mai 2026 organisierte das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels eine Betriebstour nach Oberösterreich. Unternehmerinnen und Unternehmer erhielten dabei praxisnahe Einblicke in Produktion, Design und innovative Wohnkonzepte.

Erste Station war die TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH in Pram. Im Fokus standen die nachhaltige Herstellung hochwertiger Naturholzmöbel sowie moderne Fertigungsprozesse. Anschließend besuchten die Teilnehmenden die TEAM 7 Welt in Ried im Innkreis. Dort präsentierte das Unternehmen aktuelle Designlinien, Handwerksqualität und zukunftsorientierte Einrichtungslösungen.

Den Abschluss bildete die STRASSER Steine GmbH in St. Martin im Mühlkreis. Das Unternehmen zeigte moderne Verfahren der Natursteinverarbeitung und vielfältige Anwendungen – insbesondere im Küchen- und Grabmalbereich. Die Teilnehmenden konnten sich von der hohen Produktqualität und den präzisen Abläufen überzeugen.

Die Betriebstour bot wertvolle Einblicke in erfolgreiche Unternehmenspraxis, neue Impulse für den eigenen Betrieb sowie Gelegenheit zum fachlichen Austausch innerhalb der Branche.