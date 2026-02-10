Blumen, Begeisterung und Unternehmergeist – Bezirksbesuch bei der Gredlerei in Wiener Neudorf

Einen besonderen Betriebsbesuch unternahmen kürzlich die FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller bei der Gredlerei e.U., dem beliebten Floristik- und Blumenfachgeschäft in der Mühlfeldgasse in Wiener Neudorf. Anlass war das 6-jährige Jubiläum des Unternehmens, welches in den vergangenen Jahren zu einem geschätzten Bestandteil der regionalen Wirtschaft und Lebensfreude geworden ist.

Die Gredlerei wird von Floristin Theresa Gredler mit viel Leidenschaft geführt. Mit dem Leitsatz „Meisterfloristik ganz persönlich“ legt sie besonderen Wert darauf, für ihre Kund:innen genau die richtigen Blumenarrangements und floralen Akzente zu kreieren. Ob klassische Sträuße, saisonale Pflanzkreationen oder liebevoll gestaltete Pflanzenarrangements – die Gredlerei steht für individuelle Beratung und handwerkliche Qualität in jeder Hinsicht.

Im Zuge des Besuchs überreichten Dorner und Lautermüller eine Urkunde zum 6-jährigen Bestehen des Betriebes und würdigten die unternehmerische Leistung von Gredler: „Mit Kreativität, Kundennähe und einem hohen Qualitätsanspruch tragen Sie wesentlich zur Vielfalt des lokalen Handels bei. Ihre floristischen Angebote sind längst mehr als ein Geschäft – sie sind ein Ausdruck von Lebensfreude und regionaler Identität“, so Dorner.

Lautermüller ergänzte: „Die Gredlerei ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie traditionelle Handwerkskunst mit persönlicher Beratung und moderner Kundenorientierung erfolgreich verbunden werden kann. Wir gratulieren herzlich zu diesem Meilenstein.“