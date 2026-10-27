Bezirksstelle zu Besuch bei Elektrotechniker Karl Zimmermann

Im Rahmen der Bezirkstour besuchte Bezirksstellenobmann Andreas Minnich auch den Großrußbacher Elektrotechniker Karl Zimmermann.

Bereits seit 28 Jahren selbstständig arbeitet Karl Zimmermann mit seinen zwei Mitarbeiterin immer noch mit Herz und Seele als Elektrotechniker. „Auch wenn sich das Berufsbild immer wieder ändert, ist jedem wichtig, dass die Elektrik im Haus und auf den Straßen funktioniert“ so der engagierte Unternehmer, der auch für seine Heimatgemeinde regional tätig ist.

Bezirksstellenobmann Andreas Minnich bedankte sich beim engagierten Unternehmer für dessen Servicegedanken.