Bezirksstellenausschuss-Sitzung der Wirtschaftskammer Gmünd

Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber lud gemeinsam mit Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger am 9. März den Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer zu einer Sitzung ein.

Nach der Begrüßung und einem Jahresrück- und ausblick durch Bezirksstellenobfrau Schreiber gab Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger einen Überblick zu Daten und Fakten aus dem Bezirk sowie über aktuelle Themen.

Spartenobmann Jochen Flicker informierte die Anwesenden über den derzeitigen Stand der Reformarbeit innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation.

Danach stellte Bezirksstellenleiterin Schwarzinger die einzelnen Wirtschaftsvereine des Bezirkes Gmünd vor.

Im Anschluss wurde unter den Ausschussmitgliedern noch lange rege über aktuelle Themen diskutiert.