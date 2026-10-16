Bezirksstellenobmann bei Jubiläumsfeier von MedAustron

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Krebsbehandlungs- und Forschungszentrums MedAustron nahm WKNÖ-Bezirksstellenobmann Christian Oberger an der Jubiläumsfeier in den Kasematten Wiener Neustadt teil. Unter dem Motto „10 Jahre Zukunft. 10 Jahre Hoffnung.“ wurde gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückgeblickt. MedAustron zählt zu den weltweit führenden Zentren für Partikeltherapie und hat seit der Inbetriebnahme tausenden Patientinnen und Patienten neue Perspektiven eröffnet.

„MedAustron ist ein herausragendes Beispiel für die Innovationskraft unserer Region und zugleich ein bedeutender Standortfaktor für Wiener Neustadt und Niederösterreich“, so Obmann Christian Oberger.