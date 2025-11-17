Bezirksübergreifender Workshop: Balance im Unternehmerinnen-Alltag

Frau in der Wirtschaft Gänserndorf und Mistelbach luden zum gemeinsamen Informationsabend „Ich mach` mal Pause“ ins Gasthaus Schurlwirt in Pillichsdorf ein. Beim Workshop von Martina Schubert durften die Teilnehmerinnen neue Erkenntnisse über den schmalen Grat zwischen erfolgreichem Unternehmertum und persönlicher Balance erfahren. FIW Gänserndorf Bezirksvorsitzende Andrea Prenner-Sigmund (1.R. 2.vr.) und FIW Mistelbach Bezirksvorsitzende Veronika Geyer (1.R. 3.vl.) äußerten sich begeistert: „Ein inspirierender Abend voller Aha-Momente und wertvoller Impulse, an dem auch wie immer das Netzwerken nicht zu kurz kam - Danke an alle, die dabei waren!“

© WKNÖ