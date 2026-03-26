Bidirektionales Laden – E-Autos als Stromspeicher

Beim Info-Event „Bidirektionales Laden“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Krems informierten sich 50 Unternehmer:innen und Gemeindevertreter:innen über praktische Anwendungsfälle und die wirtschaftlichen Potentiale aktueller technischer Entwicklungen im Bereich e-Mobilität.

Elektroautos können mehr, als Menschen von A nach B zu bringen: Mit der Technologie des bidirektionalen Ladens – bekannt als „Vehicle-to-Grid“ (V2G) – werden Fahrzeugbatterien zu mobilen Stromspeichern. Sie können Energie nicht nur aufnehmen, sondern bei Bedarf auch wieder abgeben – ins eigene Gebäude oder ins öffentliche Netz.

Die Gäste hatten auch Gelegenheit, E-Nutzfahrzeuge der regionalen Autohäuser Auer, Birngruber, Böhm, Ruiner und Teuschl vor Ort zu besichtigen.

Das Event fand in Kooperation mit der Stadtgemeinde Krems (Klima- und Energiemodellregion Krems) statt.