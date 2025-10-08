BIL 2025 – Berufe erleben im Stift Lilienfeld

Am Freitag, 17. Oktober 2025 von 8:00 - 13:30 Uhr wird das Stift Lilienfeld wieder zum Treffpunkt für alle, die sich mit dem Thema Beruf und Lehre beschäftigen. Die BIL 2025 – Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse bringt Schüler:innen, Eltern und Betriebe zusammen – ganz unkompliziert und persönlich.

Rund 60 Aussteller:innen aus der Region zeigen, was ihre Berufe ausmacht. Ein Highlight sind die Aktivwerkstätten, in denen Berufe nicht nur vorgestellt, sondern praktisch ausprobiert werden können – von Bau und Malerei bis hin zu Fitness und Friseur. So wird Berufsorientierung greifbar und echt.

Die Messe ist kostenfrei zugänglich richtet sich vor allem an Schüler:innen der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen und Polytechnischen Schulen im Bezirk. Aber auch Eltern und alle, die sich für Ausbildung und Lehrstellen interessieren, sind herzlich willkommen.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Prokuristin Lucia Hasler von der Sparkasse, Schulleiterin Martina Klarer von St. Veit und Traisen und die langjährige Organisatorin der BIL, Renate Schauderer, machen sich stark für die Berufsorientierung junger Menschen und freuen sich auf viele interessierte Besucher:innen.

Mehr Informationen unter wko.at/noe/bil