BIL 2026 – Lehrberufe erleben im Stift Lilienfeld

Am Freitag, 16. Oktober 2026 von 8:00 - 13:30 Uhr wird das Stift Lilienfeld wieder zum Treffpunkt für alle, die sich mit dem Thema Beruf und Lehre beschäftigen. Die BIL 2026 – Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld bringt Schüler:innen, Eltern und Betriebe zusammen – ganz unkompliziert und persönlich.

Mehr als 50 Aussteller:innen aus der Region zeigen, was ihre Berufe ausmacht. Ein Highlight ist das „JobLab – die Berufserlebniszone“, wo Berufe nicht nur vorgestellt, sondern praktisch ausprobiert werden können – von Bau und Malerei bis hin zu Fitness und Friseur. So wird Berufsorientierung greifbar und echt.

Die Messe ist kostenfrei zugänglich richtet sich vor allem an Schüler:innen der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen und Polytechnischen Schulen im Bezirk. Aber auch Eltern und alle, die sich für Ausbildung und Lehrstellen interessieren, sind herzlich willkommen.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Gernot Brauneder von der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental und die langjährige Organisatorin der BIL, Renate Schauderer, machen sich stark für die Berufsorientierung junger Menschen und freuen sich auf viele interessierte Besucher:innen.

Mehr Informationen unter wko.at/noe/bil