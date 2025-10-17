BIL 25 – erfolgreiche Plattform für Berufsorientierung im Stift Lilienfeld

Über 400 Schüler:innen von neun Schulen – darunter Mittelschulen, Polytechnische Schulen (PTS), ASO und ein Gymnasium – nutzten gemeinsam mit Eltern und weiteren Interessierten die Gelegenheit, sich bei über 60 regionalen Unternehmen aus erster Hand über Lehrberufe und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Ergänzt wurde das Angebot durch sogenannte „Aktivwerkstätten“, in denen die Jugendlichen verschiedene Berufsfelder hautnah erleben und praktisch ausprobieren konnten – von Bau, Zimmerei und Malerei bis hin zu Fitness und Friseur.

In seiner Eröffnungsrede betonte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser die Bedeutung fundierter Berufsorientierung und die hob die Einzigartigkeit der dualen Ausbildung hervor: „Die Welt der Berufe ist vielfältig, spannend und voller Möglichkeiten. Wer frühzeitig seine Interessen und Talente erkennt und sich entsprechend orientiert, legt das Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.“ Moser verwies dabei auch auf Plattformen wie www.lehre-respekt.at der WKNÖ, die Jugendlichen und Eltern bei der Berufswahl zur Seite stehen.

Workshops für die praktische Erprobung

Neben dem direkten Austausch mit Unternehmen konnten die Schüler:innen auch an drei praxisorientierten Workshops teilnehmen – zu den Themen Bewerbung, Finanzkompetenz sowie Bildungs- und Online-Angeboten von WIFI und Wirtschaftskammer NÖ.

Den Praxisbezug konnten die Schüler:innen auch durch die Guides erfahren, die heuer erstmals zum Einsatz kamen – diese sind nämlich selbst ausgewählte Lehrlinge aus den verschiedensten Betrieben.

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold zeigte sich erfreut über die starke Resonanz: „Die BIL bringt regionale Betriebe mit jungen Menschen zusammen – genau dort, wo Berufsorientierung beginnt. Sie ist ein Vorzeigeprojekt für erfolgreiche Zusammenarbeit in der Region und ein wichtiger Baustein für eine zukunftsorientierte Lehrlingsausbildung.“ Mit mehr als 500 Besucher:innen war die Berufsinformationsmesse 2025 im Stift Lilienfeld wieder ein voller Erfolg – und einmal mehr ein starkes Zeichen für die Bedeutung regionaler Initiativen im Bereich Ausbildung und Fachkräftenachwuchs.

Die Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse, kurz BIL, gibt es seit mehr als 20 Jahren.

Seit 2022 ist die WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld alleinige Veranstalterin. Unterstützt wird sie dabei regelmäßig durch das Stift und das Gymnasium Lilienfeld, diesmal auch großzügig durch die Sparkasse Niederösterreich Mitte-West.

2025 fand die BIL zum vierten Mal im Stift Lilienfeld statt.

60 Aussteller, Betriebe (darunter alle regionalen Leitbetriebe) und Institutionen wie AMS oder AK waren dabei.

Über 400 Schüler:innen (Mittel- und Polytechnische Schulen im Bezirk, Gymnasien, Mittelschule Wilhelmsburg und ASO Traisen)

Weitere 200 Gäste (Eltern, Familie, Interessierte)

3 Workshops

18 Aktive Werkstätten

wko.at/noe/bil

www.lehre-respekt.at

wko.at/noe/lilienfeld

© David Pomberger V.l. Markus Leopold (WKNÖ-Bezirksstellenobmann Lilienfeld), Georg Lintner (WKNÖ-Bezirksstellenleiter Lilienfeld), Josef Fürst (Schulqualitätsmanager Bildungsdirektion NÖ), Christian Moser (Vizepräsident Wirtschaftskammer NÖ), Lucia Hasler

(Personalleiterin Sparkasse Niederösterreich Mitte), Pius Maurer (Abt des Stiftes Lilienfeld), Christian Buxhofer (Vizebürgermeister Stadt Lilienfeld), Karl Weber (Bundesrat) und Jürgen Eder (AK NÖ-Bezirksstellenleiter Lilienfeld).

© David Pomberger Besonders beliebt war bei den Jugendlichen der Stand des WIFI NÖ, wo man in die virtuelle Welt mittels VR-Brillen eintauchen konnte.