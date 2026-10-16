BIL 26 – Berufe zum Anfassen im Stift Lilienfeld

Die Berufsinformationsmesse BIL bringt Schulen, Jugendliche und regionale Betriebe im Bezirk Lilienfeld zusammen - und das schon seit 2003. Auch 2026 bot die Veranstaltung wieder eine wichtige Plattform für Berufsorientierung, Lehrlingsausbildung und den direkten Kontakt zwischen jungen Menschen und der regionalen Wirtschaft.

Rund 400 Schüler aus 9 Schulen – darunter Mittelschulen, Polytechnische Schulen (PTS), ASO und Gymnasien – nutzten im Stift Lilienfeld gemeinsam mit Eltern und weiteren Interessierten die Gelegenheit, sich bei 53 regionalen Unternehmen und Institutionen über Lehrberufe, Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven zu informieren.

Im Mittelpunkt stand dabei der direkte Kontakt mit den Unternehmen. In Kleingruppen führten Lehrlinge aus verschiedenen Betrieben die Schüler:innen durch die BIL 2026. Dabei konnten die Jugendlichen verschiedene Berufsfelder nicht nur kennenlernen, sondern auch selbst ausprobieren und einen unmittelbaren Eindruck vom Arbeitsalltag gewinnen. Zahlreiche Betriebe präsentierten ihre Lehrberufe, Schnuppermöglichkeiten und offenen Lehrstellen.

In seiner Eröffnungsrede unterstrich Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), den Stellenwert einer frühzeitigen und praxisnahen Berufsorientierung: „Für junge Menschen ist es wichtig, möglichst viele unterschiedliche Berufe kennenzulernen und herauszufinden, was zu den eigenen Interessen und Stärken passt. Die Lehre bietet dafür eine ausgezeichnete Grundlage: Sie verbindet praktische Erfahrung im Betrieb mit fundiertem Wissen in der Berufsschule und eröffnet zahlreiche weitere Bildungs- und Karrierewege.“

Moser verwies zugleich auf die vielfältigen Angebote der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Jugendliche und Unternehmen auf diesem Weg unterstützt: „Wir wollen den Einstieg in die Berufswelt so gut wie möglich begleiten – mit Berufsorientierung, Schnupper- und Ferialpraktikakarte, Lehrlings-Speed-Datings, Beratung und Förderungen bis hin zur Unterstützung bei der Lehrabschlussprüfung oder bei Auslandspraktika. Entscheidend ist, dass Jugendliche und Betriebe zueinanderfinden.“

Von digitaler Berufsorientierung bis hin zu Tipps für die richtige Bewerbung

Verschiedene Workshops ergänzten das Angebot. Die Themen reichten von digitaler Berufsorientierung (WKNÖ Bildung) über den erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben und wichtige Fragen rund um Konsum und Finanzen (beides AKNÖ) bis hin zu Tipps für die richtige Bewerbung (Sparkasse).

Lilienfelds WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold betonte die Bedeutung der BIL für die Region: „Die BIL schafft einen direkten und unkomplizierten Zugang zu den Betrieben und ihren Ausbildungsmöglichkeiten. Jugendliche können hier Fragen stellen, Berufe ausprobieren und gleichzeitig sehen, welche Chancen die Unternehmen in unserer Region bieten. Das stärkt nicht nur die Berufsorientierung, sondern auch den regionalen Fachkräftenachwuchs.“

Mit insgesamt rund 600 Messegästen und Ausstellern war die BIL 2026 erneut ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche, Eltern, Schulen und Betriebe – sowie ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Lehre und eine gute Berufsorientierung in der Region.

Die Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld, kurz BIL, gibt es seit mehr als 20 Jahren.

Seit 2022 ist die WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld alleinige Veranstalterin. Unterstützt wird sie regelmäßig durch das Stift und das Gymnasium Lilienfeld sowie die Stadtgemeinde Lilienfeld.

2026 fand die BIL zum 5. Mal im Stift Lilienfeld statt.

53 Aussteller, Betriebe und Institutionen präsentierten Lehrberufe, Ausbildungsmöglichkeiten und weitere Angebote.

Rund 400 Schüler aus Schulen der Region besuchten die BIL.

Über 100 weitere Gäste – darunter Eltern, Familien und Interessierte – nutzten die Gelegenheit zur Information.

Vier Workshops boten zusätzliche Informationen und praktische Tipps.

Aktivstationen ermöglichten es den Jugendlichen, Berufe praktisch kennenzulernen.

Die Schüler wurden von Lehrlingen aus verschiedenen Betrieben als BIL-Guides durch die Messe begleitet.

Die beliebte Rätselrallye sorgte für zusätzliche Motivation und Information.





© JÁCLIN N. KARETA V.l.: Direktor Josef Heindl (BG/BRG Lilienfeld), Direktorin Martina Klarer (NÖMS Traisen), Schulqualitätsmanager Josef Fürst (Bildungsdirektion NÖ), Bundesrat Karl Weber, Direktorin Hermine Dangl (Raiffeisenbank), Abt Pius Maurer, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Gaugutz, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und Bürgermeister Manuel Aichberger.

© JÁCLIN N. KARETA Impressionen von der BIL 2026.