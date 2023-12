G’lernt is g’lernt: Birgit Eder-Holzer

Wie war Ihr Weg ins Unternehmerleben?

Birgit Eder-Holzer: Ich habe eine Gärtner- und eine Floristenlehre absolviert. In der Lehrzeit packte mich der Ehrgeiz: Ich wollte unbedingt die Meisterprüfung als Floristin machen! Es war hart, aber ich habe es geschafft. Heute führe ich den Familienbetrieb gemeinsam mit meinem Mann in 4. Generation.

Welchen Stellenwert hat die Lehre für Sie?

Für mich ist es wichtig, Jugendlichen eine Chance zu geben, so wie ich damals eine Chance bekommen habe. Deshalb bilde ich auch in meinem Betrieb einen Lehrling aus – sie ist ein echter Glücksgriff!

Welchen Vorteil haben Jugendliche von der Lehre?

Ich persönlich habe es während meiner Lehrzeit immer genossen, dass ich am Wochenende nicht wie meine Freunde, die in die Schule gingen, vor den Büchern sitzen und lernen musste. Für mich war die Lehre perfekt, da ich es liebe, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, zum Beispiel einen schönen Blumenstrauß.

Frauen, die von der Selbstständigkeit träumen, sollten sich auf jeden Fall …

... gut informieren und alle Serviceangebote nutzen, die es gibt. Die Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer wissen einfach, wie der Hase läuft. Es gibt so viele Dinge, an die man am Anfang nicht denkt, zum Beispiel an Förderungen, die einem den Start ins Unternehmerleben leichter machen.

