Blick hinter die Kulissen von WVNET

Spannende Einblicke bot die WVNET Information und Kommunikation GmbH, zu der die Junge Wirtschaft zu einem Betriebsbesuch eingeladen hatte. Die Teilnehmer:innen erhielten bei einem Rundgang durch die Büros einen Eindruck vom Arbeitsalltag des regionalen Internetanbieters. Besonders im Fokus stand die Bedeutung leistungsfähiger Internetverbindungen im Waldviertel, die für viele Haushalte und Betriebe längst unverzichtbar sind.

Josef Mayerhofer gewährte dabei praxisnahe Einblicke in die technischen Hintergründe und Herausforderungen beim Ausbau der Infrastruktur in der Region. Ergänzend präsentierte Geschäftsführerin Edith Mazza ausgewählte Highlights aus dem Unternehmen.

In einer offenen Gesprächsrunde diskutierten die Teilnehmenden den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien bei Kindern und konnten dabei ihre Erfahrungen teilen. Die Veranstaltung bot somit nicht nur informative Einblicke, sondern auch Raum für Dialog und neue Perspektiven.

JW‑Bezirksvorsitzender Lukas Karl betonte: „Betriebsbesuche wie dieser zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Know-how in unserer Region steckt – und wie wichtig starke digitale Infrastruktur für die Zukunft des Waldviertels ist.“



