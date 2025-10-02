Seit ihrer Eröffnung hat sich Eva Baitschew mit Ihrer Blumenboutique „La Fleur“ einen exzellenten Ruf für ihre frischen und wunderschönen Blumenarrangements erarbeitet. Ein besonderes Highlight der ist ihr einzigartiger Erinnerungsservice, der dafür sorgt, dass Geburtstage, Jubiläen und andere besondere Anlässe niemals vergessen werden. Kunden können sich auf diesen Service verlassen, um ihre Lieben immer rechtzeitig mit einem wunderschönen Blumenstrauß zu überraschen. Zum 5 jährigen Jubiläum gratulierten Frau in der Wirtschaft Vera Sares, Aussenstellenleiter Mario Freiberger und der Gemeinderat Markus Ernst samt Gattin recht herzlich.

https://www.la-fleur.florist/