Bowling, Business & beste Gespräche

Wieder ein richtig cooler JW-Schnittwoch mit der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt!

Genau das lieben wir an diesem Format: lockere Stimmung, ehrlicher Austausch und jede Menge Spaß.

Und ganz ehrlich: Oft entstehen die besten Ideen genau da, wo man nicht krampfhaft Netzwerken muss, sondern einfach man selbst sein kann.

Du bist unter 40 und interessierst dich fürs Unternehmertum? Egal ob du schon selbstständig bist oder erst reinschnuppern willst – du bist bei uns herzlich Willkommen!

SAVE THE DATE: Der letzte Schnittwoch des Jahres findet am 10. Dezember am Hauptplatz in Wiener Neustadt statt. Komm vorbei!