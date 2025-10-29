Branchenevent des Papier- und Spielwarenhandels im Wiener Metropol

Auch heuer fand das traditionelle Branchenevent des Papier- und Spielwarenhandels wieder gemeinsam mit den Wiener Kolleginnen und Kollegen im Wiener Metropol statt.

Nach der Begrüßung durch die Obmänner Franz Auer (Niederösterreich) und Christian Zimmermann (Wien) standen aktuelle Brancheninformationen sowie Hinweise auf kommende Veranstaltungen im Mittelpunkt. Im Anschluss bot sich Gelegenheit zum persönlichen Austausch zwischen den niederösterreichischen und Wiener Mitgliedern.

Ein kulturelles Highlight bildete die Vorstellung „Liebesgeschichten und Heiratssachen – Nestroy meets Strauss“. Die humorvolle Inszenierung begeisterte das Publikum mit neuen Texten zu bekannten Melodien von Johann Strauss. Gerhard Ernst – bekannt als Hofstädter aus der Fernsehwerbung – überzeugte in der Rolle des neureichen Fleischers, der sich einen adeligen Schwiegersohn wünscht. Die turbulente Handlung rund um einen Heiratsschwindler, eine verwitwete Schwägerin, ein Zimmermädchen und einen überzeugten Junggesellen sorgte für beste Unterhaltung.

Vor der Aufführung sowie in der Pause nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Beide Obmänner standen für Gespräche zur Verfügung und förderten den Dialog zwischen den Landesgruppen.