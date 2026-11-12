Papier- und Spielwarenhandel traf sich zum Branchenaustausch im Wiener Metropol

Das traditionelle Branchenevent des Papier- und Spielwarenhandels brachte Mitglieder aus Niederösterreich und Wien im Wiener Metropol zusammen.



Die Obmänner Andreas Auer (Niederösterreich) und Michael Zimmermann (Wien) informierten über aktuelle Themen der Branche. Auf der Agenda standen unter anderem die Verpackungsverordnung, die Paketsteuer sowie EmpCo und deren Auswirkungen auf die Unternehmen.

Neben den fachlichen Informationen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Mitglieder nutzten die Gelegenheit, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu pflegen.



Den stimmungsvollen Abschluss des gemeinsamen Abends bildete die Aufführung von Nestroys „Lumpazivagabundus“ im Wiener Metropol.





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