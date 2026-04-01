„Branchenfrühstücke“ der Maler und Tapezierer mit Fachkräfteausbildung im Zentrum

Eine Premiere gibt es heuer in der Landesinnung der Maler und Tapezierer NÖ: In insgesamt sechs „Branchenfrühstücken“ informieren Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich und sein Stellvertreter Martin Widy, der Innungsmeister der Tapezierer und Dekorateure, über aktuelle Entwicklungen. „Es geht uns darum, unseren Mitgliedsbetrieben aktuelle Informationen aus erster Hand zu liefern geben, aber ebenso für Fragen, Anliegen und offene Gespräche bereit zu stehen“, erläutert Kreibich das Konzept.

Einen besonderen Schwerpunkt bei den „Branchenfrühstücken“ bildet die neue Ausbildungsverordnung, mit der die seit 2012 wirksamen vier Schwerpunkte wieder in ein einheitliches Berufsbild zusammengeführt wurden. Neue Anforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Digitalisierung wurden integriert. „Die Lehre wird damit attraktiver, moderner und ganzheitlicher“, ist Kreibich überzeugt. Überdies steige durch die umfassenderen Anforderungen das Image des Berufs. Die ersten Lehrabschlussprüfungen nach dem neuen System werden mit 1. Jänner 2027 stattfinden. Parallel dazu will die Landesinnung zur Fachkräftesicherung ihre Berufsinformation, insbesondere auch bei Maturanten, vertiefen, betont Widy.

Insgesamt sind in der Landesinnung Maler und Tapezierer NÖ aktuell knapp 1.200 Unternehmen aktiv. 235 Lehrlinge erhalten in diesem Bereich eine bestens qualifizierte Ausbildung.

© Andreas Kraus Jürgen Kreibich, Landesinnungsmeister Maler und Tapezierer NÖ

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