Branchentreff des Elektro- und Einrichtungsfachhandels KI – die Lösung?

Unter dem Titel „KI – die Lösung?“ lud das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels zum Branchentreff in die Wirtschaftskammer Niederösterreich nach St. Pölten. Gemeinsam mit Obmann Schabschneider und seinen Stellvertretern Ludwig Krenn und Manfred Arnauer rückte das Landesgremium konkrete Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz für Unternehmen der Branche in den Mittelpunkt.

Dominik Seewald gab einen praxisnahen Überblick über aktuelle Möglichkeiten von KI im Rechnungswesen. Im Fokus standen digitale Werkzeuge und Prozesse für kleine und mittlere Unternehmen, konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Elektro- und Einrichtungsfachhandel sowie Potenziale zur Automatisierung und Effizienzsteigerung im Arbeitsalltag. Auch der datenschutzkonforme Einsatz von KI-Lösungen wurde behandelt.

Manuel Messner von Mazing zeigte danach, wie KI-gestütztes Staging, automatisch erzeugte Wohn- und Milieubilder, 3D-Konfiguratoren und Augmented Reality die Produktpräsentation, Beratung und Kaufentscheidung unterstützen können. Die vorgestellten Anwendungen verdeutlichten, wie sich neue technologische Möglichkeiten unmittelbar für Marketing und Verkauf nutzen lassen.

Der Branchentreff machte deutlich, dass künstliche Intelligenz längst über abstrakte Zukunftsszenarien hinausgeht. Entscheidend sind verständliche, wirtschaftlich sinnvolle und datenschutzkonforme Lösungen, die Betriebe im täglichen Arbeitsablauf unterstützen. Beim anschließenden Networking bot sich Gelegenheit, die Impulse der Vorträge zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen.