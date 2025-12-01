Branchentreffen im Lichtergarten Laxenburg

Das Branchenevent des NÖ Elektro- und Einrichtungsfachhandels im Illumina Lichtergarten in Laxenburg bot ein stimmungsvolles Ambiente. Neben Empfang und Rundgang durch den Lichtergarten standen der Austausch innerhalb der Branche sowie ein Fachvortrag zum Thema Licht im Mittelpunkt. Michael Schmutzler von der BEGA Leuchten GmbH zeigte die vielfältige Wirkung professioneller Lichtplanung auf.

Die Veranstaltung bot eine ideale Gelegenheit zur Vernetzung und für persönliche Gespräche abseits des Arbeitsalltags.