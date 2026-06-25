Bronze für Niederösterreicherin Ingrid Katzengruber beim Bundeslehrlingswettbewe

Die Niederösterreicherin Ingrid Katzengruber (Ausbildungsbetrieb Ulrike Strohmayr; Biberbach/Bez. Amstetten) kann sich über Bronze beim Bundeslehrlingswettbewerb 2026 der Maler und Beschichtungstechniker, der diesmal in Vöcklabruck stattgefunden hat, freuen. „Ich gratuliere herzlich zu dieser absolut hervorragenden Leistung“, so Niederösterreichs Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich. „Wir können stolz sein, solche Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe bei uns in Niederösterreich zu haben - und eine engagierte Trainerin wie die amtierende Vizeweltmeisterin Lena Prinz.“

Beim niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb im April hatten Ingrid und ihre Zwillingsschwester Anika mit Silber und Gold einen Doppelsieg gefeiert. Anika belegte diesmal den geteilten 10. Platz – eine beachtliche Leistung, zumal sie nicht unter optimalen Voraussetzungen antreten konnte. Beide sind aber für die Staatsmeisterschaften 2027 qualifiziert.