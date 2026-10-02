Brunner Wirtschaftstreffen bei Topgolf: Austausch und Networking im Mittelpunkt

Beim jüngsten Brunner Wirtschaftstreffen trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer der Region zu einem informativen und zugleich geselligen Abend bei Topgolf Brunn am Gebirge. Auch WK-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht nutzte die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den anwesenden Wirtschaftstreibenden.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine ideale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Netzwerke zu pflegen und aktuelle wirtschaftliche Themen zu diskutieren. In entspannter Atmosphäre standen der persönliche Dialog sowie die Vernetzung der regionalen Betriebe im Vordergrund.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die regionale Wirtschaft: „Der direkte Austausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern ist ein wichtiger Faktor für eine starke Wirtschaftsregion. Wirtschaftstreffen wie dieses fördern die Vernetzung und schaffen wertvolle Impulse für die Betriebe vor Ort.“