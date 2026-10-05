BstLehre mit Matura: Ein Erfolgsmodell für die Region

Seit vielen Jahren bietet das Firmenmodell „Lehre mit Matura“ jungen Menschen in der Region die Möglichkeit, parallel zu ihrer Lehrausbildung die Matura zu absolvieren. Das Angebot hat sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt und eröffnet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzliche Chancen für ihre berufliche Zukunft.

Besonders beeindruckend ist das Engagement der Jugendlichen. Sie stehen bereits mitten im Berufsleben und investieren gleichzeitig Zeit und Energie in ihre Weiterbildung. Möglich wird dies auch durch Unternehmen, die ihre Lehrlinge auf diesem Weg unterstützen. Aktuell nehmen Lehrlinge von Glasmichl, Metro, Regina Plaza, Holzbau und Zimmerei Lechner, List General Contractor, Wewalka, Bösendorfer, LKP Steuerberatung und Aktiv Ladenbau am Firmenmodell teil.

Für die Wirtschaftskammer Niederösterreich ist das Firmenmodell ein gelungenes Beispiel dafür, wie attraktiv und zukunftsorientiert die Lehrausbildung heute ist. Die jungen Menschen zeigen eindrucksvoll, was mit Motivation, Ehrgeiz und rchhaltevermögen möglich ist.