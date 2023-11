„verflixt & Schokolade“ -1.Buch von Zuckerbäcker Michael Mantl-Mussak erschienen!

Eintauchen in die Welt der Zuckerbäckerei! Bei Michael Mantl- Mussak überhaupt kein Problem: „Wichtig ist gar nicht so sehr das eigene Können, sondern vielmehr dabeisein mit Herz und mit ganzer Freude! So wie bei mir, wenn ich in der Backstube stehe!“ so der Konditor.

Die Passion für Schokolade wurde ihm schon in die Wiege gelegt; Bereits in 4. Generation dreht sich alles rund ums Thema Schokolade.

Über 2500 historische Schokoladeformen aus Metall hat der Zuckerbäcker mit Leib und Seele gesammelt und in seiner Werkstatt ausgestellt.

Seit über 8 Jahren bietet er in seiner Werkstatt zahlreiche verschiedenen Back- Modellier- und Patessieriekurse an- die Highlights sind klassische Mehlspeisen wie Gugelhupf, Kardinalschnitte und Strudeln.

Sein Wissen über Schokolade gibt der Unternehmer im neu erschienenen Buch „verflixt & Schokolade“ weiter. Michael Mantl-Mussak gibt darin wertvolle Tipps für die richtige Verarbeitung von Schokolade und Anleitungen zur Herstellung von Schaustücken aus Schokolade für zuhause.

