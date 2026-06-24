Büroeröffnung Bestattung Groß-Siegharts

Seit Anfang des Jahres liegt die Bestattung in Groß-Siegharts nun in den Händen des Familienunternehmens Bestattung Weiskircher GmbH. Nach Renovierungsarbeiten wurde das neue Büro im Schloss Groß-Siegharts nun offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Gemeinde, Wirtschaft, Pfarre und Bevölkerung nahmen an der Feier teil.

Das familiengeführte Unternehmen aus Goggitsch (Gemeinde Geras), das bereits seit vier Generationen im Bestattungswesen tätig ist, übernimmt künftig die Betreuung und Organisation von Begräbnissen in Groß-Siegharts.

Bürgermeister Ulrich Achleitner betont, dass es zwar nicht leicht gewesen wäre, die Städtische Bestattung einzustellen, zeigt sich aber sehr zufrieden mit der Entscheidung und der Wahl des Partners. Die bisherige Bilanz stimmt Achleitner zuversichtlich: „Seit der Übergabe hat es keine einzige negative Rückmeldung gegeben.“

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais würdigte bei der Eröffnung den Mut der Gemeinde, gerade in einem von der Gesellschaft oft verdrängten Themenfeld wie dem Tod neue Wege zu gehen. „Wenn sich Gemeinden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren sollen, wird die Partnerschaft mit verlässlichen Betrieben immer wichtiger.“

Das Angebot des Unternehmens umfasst ein ganzheitliches Service-Spektrum: Von der ersten Abholung über die Gestaltung der Trauerfeier und die Erstellung der Parten bis hin zur Unterstützung bei bürokratischen Formalitäten. Die Bestattung Weiskircher steht Angehörigen rund um die Uhr zur Seite, um einen Abschied zu ermöglichen, der den persönlichen Wünschen der Hinterbliebenen und dem Gedenken an den Verstorbenen gerecht wird. Sämtliche in Österreich zulässigen Bestattungsformen werden angeboten, die Erreichbarkeit ist rund um die Uhr gewährleistet. Im Mittelpunkt stehe aber stets der Mensch, betont Weiskircher.

Die Aufnahme in Groß-Siegharts und Umgebung habe Gudrun und Bernhard Weiskircher von Beginn an positiv überrascht, wie Gudrun Weiskircher bei der Eröffnung schilderte: „Hilfe wird uns angeboten, bevor wir überhaupt darum bitten müssen. Diese Offenheit ist nicht selbstverständlich und wir wissen dies sehr zu schätzen. Wir sind sehr dankbar über die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde, Pfarre und allen Beteiligten.“

© Bestattung Weiskircher V.l.: Maria, Bernhard und Gudrun Weiskircher