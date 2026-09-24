Bürohauseröffnung Kanzlei sh Schebesta

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Stadt und Land mit Bürgermeister Matthias Stadler und Harald Servus – Direktor des Wirtschaftsbundes NÖ und Abgeordneter zum Nationalrat als Vertreter der Landeshauptfrau. Weiters Präsident Philipp Rath – Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Bankenvertretern und Vertreter der Wirtschaft - wurde der neue Firmensitz der Steuerberatungskanzlei sh Schebesta in der Ertlstraße 61 eröffnet. Generalvikar Christoph Weiss nahm die Segnung vor. Den Abschluss des feierlichen Aktes bildete die musikalische Darbietung durch Monika Ballwein.

Die Gäste wurden von den Mitarbeitern der Kanzlei durch das Haus geführt, im Außenbereich gab es ein Kinderprogramm. Kulinarisch wurden die Gäste vom Team des Flieger Catering der Familie Loichtl verwöhnt.

Mit der Eröffnung des neuen Bürohauses beginnt für die Kanzlei sh Schebesta Wirtschaftstreuhand ein neues Kapitel. Nach nur zehn Monaten Bauzeit ist ein moderner und großzügiger Bürobau mit rd. 2.500 m² Bürofläche entstanden, der nicht nur optimale Rahmenbedingungen für das 70-köpfige sh Team bietet, sondern auch architektonisch neue Maßstäbe in St. Pölten setzt.