Bundesheer investiert rund 35 Mio. Euro im Waldviertel – Chance für Wirtschaft

Neue Initiative „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ führt Bundesheer und regionale Unternehmen zusammen – Vernetzungstreffen für das Waldviertel in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya

Österreichs Bundesheer investiert, gerade auch in Niederösterreich – und Niederösterreichs Unternehmen sollen davon bestmöglich profitieren. Das ist die Grundidee der Initiative „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ von Militärkommando und Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur ecoplus. Bei einer Regionalkonferenz in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya standen jetzt verbesserte Chancen für Waldviertler Unternehmen, bei Aufträgen des Bundesheers zum Zug zu kommen, im Zentrum.

Aufträge von EDV bis Bau

Das Potenzial der geplanten Heeres-Investitionen im Waldviertel kann sich jedenfalls sehen lassen. Rund 35 Millionen Euro sollen in den nächsten vier Jahren in die vier Heeres-Standorte im Waldviertel – die Kuenringer-Kaserne in Weitra, die Radetzky-Kaserne in Horn, sowie den Truppenübungsplatz Allentsteig mit der in Allentsteig beheimateten Liechtensteinkaserne – fließen, kündigte Niederösterreichs Militärkommandant Georg Härtinger beim Vernetzungstreffen zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region mit Vertretern des Bundesheers an. Im Zentrum der kurz- und mittelfristig geplanten Investitionen stehen dabei unter anderem EDV-Anlagen für die Kuenringer-Kaserne in Weitra als Kompetenzzentrum für Simulationen, diverse Sanierungen und Neuerrichtungen von Mannschaftsgebäuden und Garagen für moderne Waffensysteme und ein weiterer Ausbau der urbanen Trainingsanlage auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig.

„Die Welt ist unsicherer geworden“, verwies der Militärkommandant etwa auf weltweit rund 50 als instabil geltende Staaten, den Krieg in der Ukraine und das neu aufgeflammte Ringen der Machtblöcke USA, China und Russland um Einfluss auf der Welt. „In Österreich registrieren wir rund 20.000 Cyberangriffe im Jahr“, so Härtinger. Mit der Strategie „Mission Vorwärts – Aufbauplan 2032+“ habe das Bundesheer einen Investitionskurs eingeschlagen, um angesichts der Bedrohungen entsprechend gerüstet zu sein.

"Bundesheer für Waldviertel absoluter Wertschöpfungstreiber"

„Das Waldviertel ist sowohl in militärischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht ein ganz besonderer Standort, das Bundesheer dabei ein absoluter Wertschöpfungstreiber“, betonte Bundesrat Sebastian Stark in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Mit dieser Regionalkonferenz im Rahmen der Initiative ‚Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung‘ legen wir einen Grundstein, um Wirtschaft und Bundesheer in der Region noch besser zusammenzubringen.“

"Regional vergeben, die Region beleben"

„Nur ein gesicherter Standort ist in geopolitisch unsicheren Zeiten ein Ort für Investitionen und Ausgaben – und damit auch ein Ort für künftiges Wirtschaftswachstum“, unterstrich auch Marlene Lauter, die Obfrau der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya die Bedeutung des Bundesheers als Standortfaktor. Zugleich hob sie die Bedeutung regionaler Vergaben hervor. „Es geht darum, den Weg zu öffentlichen Aufträgen ein wesentliches Stück zu erleichtern und unsere Regionalwirtschaft zu stärken – ganz nach dem zeitlosen Motto: ‚Regional vergeben, die Region beleben.‘“

Johannes Salesny, der im Bundesministerium für Landesverteidigung für Vergaben zuständig ist, präsentierte Details zum präzisen Vorgehen bei Auftragsausschreibungen des Bundesheers. Abgerundet wurde das Programm mit einer Präsentation der „Initiative Wirtschaft und Sicherheit“ durch ecoplus-Geschäftsführer Claus Zeppelzauer, sowie Informationen zum WKNÖ-Serviceangebot zu Vergaben durch WKNÖ-Expertin Alexandra Hagmann-Mille.

© Gerhard Schiegl Die Regionalveranstaltung lieferte vertiefende Einblicke in das Vergabewesen des Bundesheers und Schwerpunkte der verschiedenen Garnisonen im Zentralraum NÖ (v.l.): Bürgermeister Josef Ramharter (Waidhofen/Thaya), Claus Zeppelzauer (ecoplus), Gerald Bstieler (Liechtensteinkaserne, Allentsteig), Alexander Vogl (WKNÖ-Bezirksstellenleiter Waidhofen/Thaya), NÖ Militärkommandant Georg Härtinger, Herbert Gaugusch (Kommandant Kuenringer-Kaserne Weitra), WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Marlene Lauter, Konstantin Oberleitner (Kommandant TÜPL Allentsteig), Alexandra Hagmann-Mille (WKNÖ), Bundesrat Sebastian Stark, Roman Lahner (MSZ), Johannes Salesny (BMLV) und Alexander Hainböck (Kommandant Radetzky-Kaserne, Horn).

© Gerhard Schiegl Die Regionalkonferenz zu „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya gab auch breiten Raum zur Vernetzung und für informative Gespräche