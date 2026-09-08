Bundeslehrlingswettbewerb Zimmerer 2026: Niederösterreich holt Bundessieg

Präzision, handwerkliches Können und höchste Konzentration waren beim Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer auf der 58. Internationalen Holzmesse in Klagenfurt gefragt. Österreichs beste Nachwuchszimmerer stellten sich einer anspruchsvollen Aufgabenstellung, bei der oft nur wenige Millimeter über Sieg oder Niederlage entschieden. Erfreulich: Den Bundessieg holte sich Florian Hollaus aus St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld), der an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof in Zwettl ausgebildet wird.

Zwei Tage lang arbeiteten die Teilnehmer an einem Wettbewerbsprojekt, dessen genaue Aufgabenstellung sie erst unmittelbar vor Beginn erhielten. Nach dem Lesen der Pläne folgten das Anreißen, Zuschneiden und Zusammenbauen der einzelnen Bauteile. Gefordert waren dabei nicht nur handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch räumliches Vorstellungsvermögen, Genauigkeit und effizientes Arbeiten unter Zeitdruck.

Die Fachjury bewertete unter anderem Maßhaltigkeit, Ausführungsqualität, die Präzision der Holzverbindungen sowie den Gesamteindruck der fertigen Werkstücke.

„Der Bundessieg von Florian Hollaus ist eine herausragende Leistung und ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung im niederösterreichischen Holzbau. Zu diesem großartigen Erfolg gratuliere ich Florian sehr herzlich. Mein Dank gilt ebenso den Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit großem Engagement den Fachkräftenachwuchs fördern. Dieser Erfolg zeigt, dass Niederösterreichs Zimmererbetriebe und Ausbildungseinrichtungen zur absoluten Spitze in Österreich zählen“, gratuliert Wolfgang Huber, NÖ Landesinnungsmeister Holzbau.

Organisiert wurde der Bundeslehrlingswettbewerb von der Bundesinnung Holzbau und der Landesinnung Holzbau Kärnten. Die Siegerehrung fand im Rahmen der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt statt.

Ergebnisse des Bundeslehrlingswettbewerbs Zimmerer 2026

Platz: Florian Hollaus (Niederösterreich), Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Platz: Peter Gabriel (Oberösterreich), Kapl Bau GmbH Platz: David Luttenberger (Steiermark), Almholz Vertriebs GmbH

© WKK I PSB V.l.: Strahlende Gewinner des Bundeslehrlingswettbewerbs der Zimmerer: David Luttenberger (Platz 3), Sieger Florian Hollaus und Peter Gabriel (Platz 2).

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