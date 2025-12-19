Bunt, effizient und einfach

Reith in der Gemeinde Annaberg im Bezirk Lilienfeld: Naturidylle, Tourismusort, aber auch Sitz eines jungen, innovativen Unternehmens ­­­– der LOCI Design KG. „Als geborene Erfinderin gilt meine Leidenschaft der Entwicklung innovativer Produkte, die unsere Welt effizienter, bunter, lebenswerter und vor allem einfacher machen“, schildert Firmenchefin Christina Liess, die das Unternehmen im Juli 2023 gegründet hat.

Aus der ursprünglichen Idee eines kreislauffähigen Möbelsystems entstanden zwei unterschiedliche Innovationen – ein Spielmöbelbausatz für Kinder sowie ein patentiertes, werkzeugloses Verbindungssystem, das in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann. „Da ich selbst das Montieren und Demontieren von Deckenbeleuchtungen als äußerst mühsam und kompliziert empfinde, habe ich zudem ein Beleuchtungssystem entwickelt, das sich ganz ohne Werkzeug und Fachkenntnisse in Sekundenschnelle montieren und demontieren lässt“, nennt Liess ein weiteres neues Produkt.

Alle Entwicklungen befinden sich derzeit in der Phase zwischen funktionierendem Prototyp und Markteinführung.

„Kopfzerbrechen erspart“

Als das Thema CE-Kennzeichnung für LOCI relevant wurde, war Unterstützung gefragt, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. „Gerade beim ersten Kontakt mit diesem komplexen Thema ergaben sich unzählige Fragen. Dank der großartigen Unterstützung durch die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, sowie die Vernetzung mit Docu Solutions konnte die CE-Kennzeichnung in kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Dadurch wurden mir viele Sorgen und einiges an Kopfzerbrechen erspart. Für die Unterstützung und die Kostenübernahme der Beratung durch die Wirtschaftskammer bin ich sehr dankbar“, erzählt Christina Liess aus der Praxis.

www.locidesign.at

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE