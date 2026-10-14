Bunt wie der Herbst – gemeinsam stark in die Zukunft

Der Branchentreff der niederösterreichischen Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure stand am 3. Oktober 2026 ganz im Zeichen von Vielfalt, Zusammenhalt und neuen Perspektiven. Unter dem Motto „Bunt wie der Herbst“ begrüßte Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Fußpflege, Kosmetik, Massage, Piercing, Tätowieren und Permanent Make-up in Litschau. Zwei inspirierende Keynotes vermittelten praxisnah und kompakt wertvolles Wissen und konkrete Anregungen, die sich unmittelbar im eigenen Betrieb umsetzen lassen. Aktuelle Informationen aus der Landesinnung und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm rundeten den Branchentreff ab. Vor allem aber bot die Veranstaltung wieder reichlich Gelegenheit für persönliche Begegnungen, anregende Gespräche und ein lebendiges Miteinander.

Informationen, Förderungen und starke Impulse für die Betriebe

Im Gespräch mit Moderator Bernhard Vosicky blickte Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt auf aktuelle Entwicklungen zurück und gab einen Ausblick auf die kommenden Schwerpunkte der Landesinnung. Mit mittlerweile rund 5.600 Mitgliedern ist die Branche ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich. Im Mittelpunkt standen die Qualitätssicherung, die Lehrlingsausbildung und Nachwuchsförderung sowie zahlreiche konkrete Unterstützungsangebote für die Betriebe. Dazu zählen finanzielle Förderungen für Lehrbetriebe, Weiterbildungsangebote und kostenlose Werbematerialien. Besonders erfreulich waren die hervorragenden Leistungen des Berufsnachwuchses bei den Landes- und Bundeslehrlingswettbewerben.

Ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung ist das Gütesiegel für Fachinstitute, das seit Anfang 2026 qualifizierte Mitgliedsbetriebe für Kundinnen und Kunden sichtbar macht. Damit unterstreicht die Landesinnung den hohen Qualitätsanspruch ihrer Fachbetriebe und setzt zugleich ein klares Zeichen gegen unqualifizierte Anbieter und unbefugte Gewerbeausübung.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Vorstellung und Würdigung der Bezirksvertrauenspersonen, die als regionale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner eine wertvolle Verbindung zwischen den Betrieben und der Landesinnung schaffen.

Zwei Keynotes mit wertvollen Impulsen für den Berufsalltag

Wie künstliche Intelligenz den betrieblichen Alltag erleichtern kann, zeigte Gerald Aichholzer in seiner Keynote „KI im Arbeitsalltag – Mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist“. Anhand praxisnaher Beispiele und Live-Demonstrationen vermittelte er, wie moderne KI-Anwendungen bei der Erstellung von Texten, Bildern und Videos, in der Kundenkommunikation sowie bei Recherche und Planung unterstützen können. Das zentrale Ziel: weniger Zeit für Routineaufgaben und mehr Freiraum für die eigentliche Arbeit am Menschen.

Michael Traindt widmete sich in seiner Keynote „Schlagfertigkeit – klug reagieren statt später ärgern“ einer Herausforderung, die viele aus ihrem Berufsalltag kennen. Er zeigte, wie man auf unangenehme Bemerkungen, Provokationen und persönliche Angriffe souverän reagiert, die eigene berufliche Rolle klar abgrenzt und auch in schwierigen Gesprächssituationen die richtigen Worte findet.

Unterhaltung, Musik und persönlicher Austausch

Für beste Unterhaltung sorgte Jimmy Schlager mit seinem Musik-Kabarett, das mit pointiertem Humor und musikalischen Einlagen begeisterte. Im Anschluss bot ein gemeinsames Buffet reichlich Gelegenheit, Gespräche zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Mit der Live-Band „For You“ wurde schließlich auch musikalisch für einen schwungvollen Ausklang gesorgt – ganz im Sinne eines Branchentreffs, bei dem neben fachlichen Impulsen auch Lebensfreude und Gemeinschaft ihren festen Platz haben.

Gemeinsam mehr bewegen

Für Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt ist der Branchentreff weit mehr als eine Informationsveranstaltung: „Unsere Branche ist so vielfältig wie die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Was uns alle verbindet, ist die Begeisterung für unsere Berufe, der hohe Anspruch an die Qualität unserer Arbeit und die Freude am Umgang mit Menschen. Der Branchentreff zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wertvoll der persönliche Austausch und das Miteinander sind. Hier entstehen neue Ideen, hier lernen wir voneinander und hier spüren wir, dass wir Teil einer starken Gemeinschaft sind. Als Landesinnung wollen wir unsere Betriebe bestmöglich unterstützen, ihre Qualität sichtbar machen und gemeinsam die Zukunft unserer Branche gestalten. Denn nur miteinander können wir nachhaltig etwas bewegen.“