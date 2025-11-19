Business Insights – Inspirierender Auftakt in Zwettl

Mit einem spannenden Abend startete die neue Veranstaltungsreihe „Business Insights“, eine Kooperation von Frau in der Wirtschaft und FRAU iDA Zwettl. Ziel des Formats ist es, Unternehmerinnen und Interessierten exklusive Einblicke in die Arbeit selbständiger Frauen zu geben – mit persönlichen Geschichten, Herausforderungen und Erfolgen.

Einblick in die Kuenringer Apotheke

Helene Aichinger öffnete die Türen der Kuenringer Apotheke und gewährte den Teilnehmerinnen einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen. Vom Labor über das Teelager bis hin zum modernen Bestellroboter. Im Interview erzählte Frau Aichinger von der erfolgreichen Betriebsübergabe von ihrer Mutter und ihrer Leidenschaft für den Beruf. „Ich bin in der Apotheke groß geworden und habe den Duft schon als Kind geliebt, Apothekerin zu werden war immer mein Traum.“

Besuch im Kosmetikstudio von Sabrina Bruckner

Anschließend führte Sabrina Bruckner durch ihr Kosmetikstudio “Blooming Beauty” und berichtete über ihren ungewöhnlichen Weg. Ursprünglich ausgebildete Floristin, hatte sie den Wunsch, ihre kreativen Ideen selbst zu verwirklichen.

Sie absolvierte zusätzlich die Lehre als Kosmetikerin und wagte den Schritt in die Selbständigkeit, trotz anfänglicher Skepsis aus ihrem Umfeld. Seit 2024 führt sie ihr eigenes erfolgreiches Studio in Zwettl und ist glücklich mit ihrer Entscheidung.

„Mit Business Insights möchten wir Unternehmerinnen sichtbar machen und den Austausch fördern“, betont Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner. „Der Auftakt hat gezeigt, wie inspirierend die Geschichten hinter den Betrieben sind.“ Der nächste Termin findet am 26.02.2026 in Langschlag statt.

www.kuenringer-apotheke.at I www.blooming-beauty.at

© zVg 1. Reihe v.l.n.r.: Anne Blauensteiner mit Helene Aichinger und Mutter Brigitte Traxler und den Teilnehmerinnen