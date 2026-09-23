Business Insights: Unternehmerinnenblicke hinter die Kulissen in Zwettl

Einen inspirierenden Abend voller Eindrücke, Gespräche und neuer Perspektiven erlebten die Teilnehmerinnen der Veranstaltungsreihe „Business Insights", einer Kooperation von Frau in der Wirtschaft Zwettl und FRAU iDA Zwettl.

Ziel des Formats ist es, Unternehmerinnen miteinander zu vernetzen und gleichzeitig spannende Einblicke in regionale Betriebe zu ermöglichen. Diesmal standen gleich zwei erfolgreiche Unternehmen im Mittelpunkt.

Den Auftakt bildete ein Besuch bei der Putzerei ALLRAM. Unternehmerin Elisabeth Allram führte die Teilnehmerinnen durch ihren Betrieb und gewährte einen authentischen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Im anschließenden Interview berichtete sie über ihren beruflichen Werdegang, die Herausforderungen des Unternehmertums sowie die Bedeutung von Qualität, Kundennähe und persönlichem Engagement.

Im Anschluss führte die Veranstaltung zu MP2 IT-Solutions GmbH. Dort begrüßte Dr. Gerlinde Macho die Teilnehmerinnen zum Business-Talk. Neben spannenden Einblicken in die Entwicklung des Unternehmens stand vor allem das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz im Fokus. Im Vortrag „KI als Erfolgsfaktor für Wirtschaft & Unternehmen" wurden Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt, wie digitale Technologien Unternehmen unterstützen und Wettbewerbsvorteile schaffen können.

Den gelungenen Abschluss bildete ein gemeinsames Buffet, zu dem das Team von MP2 IT-Solutions eingeladen hatte.

„Business Insights zeigt einmal mehr, wie vielfältig und innovativ die Unternehmerinnenlandschaft im Bezirk Zwettl ist. Der persönliche Austausch und die Einblicke in erfolgreiche Betriebe stärken das Netzwerk und schaffen neue Impulse für die eigene unternehmerische Tätigkeit", betont Dagmar Zinner, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Zwettl.

Frau in der Wirtschaft Zwettl bedankt sich herzlich bei Elisabeth Allram, Dr. Gerlinde Macho sowie dem gesamten Team von MP2 IT-Solutions für die Gastfreundschaft und die spannenden Einblicke.

© zVg Betriebsbesuch bei der Putzerei ALLRAM: Die Teilnehmerinnen von „Business Insights" erhielten exklusive Einblicke in den Betrieb von Elisabeth Allram (vorne li).