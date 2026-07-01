Business Night bei Firma Kausl GmbH

Rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung zur ersten Kausl Business Night in die Räumlichkeiten der Kausl GmbH. Das neue Veranstaltungsformat bot praxisnahe Impulse und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Im Mittelpunkt des Abends stand ein Impulsgespräch zwischen Gastgeber Rene Kausl und Alexander Zauner, das sich mit unternehmerischer Klarheit, Veränderungsprozessen und nachhaltigem Wachstum beschäftigte.

„Veranstaltungen wie die Kausl Business Night bieten Unternehmerinnen und Unternehmern eine wertvolle Plattform für Austausch, neue Perspektiven und Vernetzung. Solche Formate stärken die regionale Wirtschaft und fördern die Zusammenarbeit“, betonte WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer. Beim anschließenden Netzwerken wurden Erfahrungen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft.