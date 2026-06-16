Business Speed Networking im Autohaus Zellhofer

Nach dem Erfolg im letzten Jahr ging es für das JW-Amstetten-Team Daniel Eder, Milena Bokler, Martha Rivadeneira Caldas und Christina Wimmer in die nächste Runde: Im Autohaus Zellhofer in St. Georgen am Ybbsfelde wurde zwischen sportlichen Fahrzeugen und echtem Rennstall-Flair genetworkt. Besonderes Highlight war das Speed-Networking direkt im Rallye-Auto.

Einblicke von Hausherr und Rallyefahrer Christoph Zellhofer in die Welt des Motorsports sowie ins Erfolgsgeheimnis eines Familienbetriebs rundeten das Programm ab.