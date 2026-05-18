Businessbühne statt Lampenfieber: Inspirierender Abend bei „Frau in der Wirtschaft NÖ“ in Mödling

Unter dem Motto „Businessbühne statt Lampenfieber“ lud Frau in der Wirtschaft Mödling rund um Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller zu einem inspirierenden Abend in der Haus der Wirtschaft Mödling ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie Unternehmerinnen ihre Präsenz stärken und mit mehr Mut sichtbar werden können.

Ein besonderes Highlight bildete die Keynote von Anja Markwart, renommierte Wirksamkeits- und Kommunikationstrainerin. Mit ihrem Leitsatz „Muster erkennen · Mut finden · Wirksam sprechen, wenn es zählt“ begeisterte sie die Teilnehmerinnen und vermittelte eindrucksvoll, wie wirkungsvolle Kommunikation gelingt.

Anstatt eines klassischen Vortrags erwartete die Gäste ein interaktives Erlebnis: Durch gemeinsames Atmen, Pitch-Übungen und kreative Stimmarbeit wurde die Businessbühne aktiv erlebbar gemacht. Dabei wurde deutlich, dass Auftritte nicht von Unsicherheit geprägt sein müssen, sondern Freude bereiten können.

„Die Businessbühne kann eine echte Verbündete sein – es geht darum, Lust auf die Bühne zu entwickeln statt Angst davor zu haben“, so die zentrale Botschaft des Abends.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen wertvolle Impulse, um ihre persönliche Wirkung zu stärken und selbstbewusst aufzutreten.

Linktipp: https://amarkwart.com/