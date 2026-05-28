CAR-TEK - Gelungene Betriebsübergabe an Horst Steiner
Grafenbach
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Aktualisiert am 28.05.2026
Die seit 2016 geführte CAR-TEK von Reinhard Ellmauer wurde im Frühjahr 2026 von Horst Steiner übernommen. Horst Steiner wollte seinen Betrieb erweitern, Reinhard Ellmauer verkaufen. Perfektes Timing und Unterstützung von der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen machten aus 2 Projekten ein gelungenes Beispiel für eine reibungslose Betriebsübergabe.
Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierte zur erfolgreichen Übernahme und wünschte weiterhin viel Erfolg.