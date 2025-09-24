Zum Inhalt springen
Carnuntiner Fischsuppe mit Zander & Perlweizen
© Landgasthof Haslauerhof

vom Landgasthof Haslauerhof aus Haslau an der Donau

Aktualisiert am 24.09.2025

 

Zutaten für 4 Personen 

  • Karkassen von zwei Karpfen
  • 1,5kg Fischbeuschel mit Rogner
  • 3l Wasser
  • 1 Zitrone
  • Selleriesalz
  • Wacholder
  • Pfefferkorn
  • Kümmel
  • Lorbeer
  • Senfkorn
  • 2 Bund Wurzelgemüse
  • Liebstöckel
  • 1EL Tomatenmark
  • 4EL Paprikapulver
  • Maizena
  • 8 kleine Schnitten vom Zander
  • 1EL griffiges Mehl
  • 4EL Sauerrahm
  • Perlweizen

Zubereitung 

  • Karkassen und Beuschel kalt abwaschen, 15 Minuten in eiskaltem Wasser wässern, abgießen und erneut spülen. Mit eiskaltem Wasser, geschältem Gemüse samt Schalen aufsetzen und Gewürze im Tuch oder Tee-Ei zugeben. Ganz langsam erhitzen und unter dem Siedepunkt ca. 2 Std. simmern lassen.
  • Zwiebel in Butter anschwitzen, Paprika und Tomatenmark einrühren, mit Fischfond aufgießen. Gemüse, Beuschel/Fleisch vom Kopf und Perlweizen zufügen, weichkochen, bei Bedarf mit Maizena binden.
  • Zander salzen, Hautseite leicht mehlieren und nur auf der Haut sanft braten.

Zubereitungszeit: 45 Minuten