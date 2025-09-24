Carnuntiner Fischsuppe mit Zander & Perlweizen
vom Landgasthof Haslauerhof aus Haslau an der Donau
Aktualisiert am 24.09.2025
Zutaten für 4 Personen
- Karkassen von zwei Karpfen
- 1,5kg Fischbeuschel mit Rogner
- 3l Wasser
- 1 Zitrone
- Selleriesalz
- Wacholder
- Pfefferkorn
- Kümmel
- Lorbeer
- Senfkorn
- 2 Bund Wurzelgemüse
- Liebstöckel
- 1EL Tomatenmark
- 4EL Paprikapulver
- Maizena
- 8 kleine Schnitten vom Zander
- 1EL griffiges Mehl
- 4EL Sauerrahm
- Perlweizen
Zubereitung
- Karkassen und Beuschel kalt abwaschen, 15 Minuten in eiskaltem Wasser wässern, abgießen und erneut spülen. Mit eiskaltem Wasser, geschältem Gemüse samt Schalen aufsetzen und Gewürze im Tuch oder Tee-Ei zugeben. Ganz langsam erhitzen und unter dem Siedepunkt ca. 2 Std. simmern lassen.
- Zwiebel in Butter anschwitzen, Paprika und Tomatenmark einrühren, mit Fischfond aufgießen. Gemüse, Beuschel/Fleisch vom Kopf und Perlweizen zufügen, weichkochen, bei Bedarf mit Maizena binden.
- Zander salzen, Hautseite leicht mehlieren und nur auf der Haut sanft braten.
Zubereitungszeit: 45 Minuten