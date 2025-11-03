Zum Inhalt springen
Gruppenfoto
Chemische Industrie unterstützt Lehrgang für Chemiefremde

Aktualisiert am 03.11.2025

An der PH Niederösterreich wird im Studienjahr 2025/26 erstmals in ganz Österreich ein Hochschullehrgang für Chemie in der Sekundarstufe I angeboten.

Dieser richtet sich vor allem an Lehrer:innen in Niederösterreich, die Chemie ohne entsprechende Ausbildung unterrichten.  

Der Hochschullehrgang zielt darauf ab, dass die Absolvent:innen …

  • Chemieversuche für die Sekundarstufe 1 eigenständig durchführen können,
  • Schülerversuche organisieren können,
  • das notwendige fachwissenschaftliche Grundwissen für das Unterrichtsfach Chemie in der Sekundarstufe 1 erwerben,
  • Sicherheitsaspekte beim experimentellen Arbeiten optimieren,
  • die gesetzlichen Bestimmungen für die sichere Lagerung und Entsorgung von Chemikalien im Bereich der Sekundarstufe 1 anwenden können.

Im Rahmen des Lehrgangs wird jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ein kleines Experimentierset von der Fachgruppe zur Verfügung gestellt, um das erworbene Wissen in der Schule in die Praxis umsetzen zu können.


