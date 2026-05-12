Christine Klement übernimmt Gärtnerei

“Mich kennt jeder als Christine” so Jungunternehmerin Christine Klement, die kürzlich ihre “Gärtnerei Christine” mit zwei Mitarbeitern eröffnete und damit die Gärtnerei Ruzicka in der Friedhofstraße 67 übernahm.

Die Floristin und Friedhofsgärtnerin arbeitete seit 2002 in dem Traditionsbetrieb von Martin Ruzicka, der seit knapp 40 Jahren besteht.

Viele Stammkund:innen freuen sich über den Fortbetrieb. Die Jungunternehmerin fertigt gerne Sträuße, macht Friedhofspflege, pflanzt Gemüse und bietet auch Zitrusgewächse und Olivenbäume an. Außerdem hat sie schon viele Ideen zur Neugestaltung des Betriebsareals.

Die Öffnungszeiten sind Mo- Fr von 9 Uhr bis 13 Uhr.

FIW Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger gratulierte der engagierten Unternehmerin zur Neueröffnung!