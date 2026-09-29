Circus Fischer Gala

Circus Fischer begeisterte mit besonderem Abend: Der Circus Fischer lud am 25. September zu einem besonderen Abend ein und sorgte dabei für Unterhaltung und eine stimmungsvolle Atmosphäre. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und verbrachten gemeinsam einen abwechslungsreichen Abend.

Im Mittelpunkt standen die Künstlerinnen und Künstler sowie das gemeinsame Erlebnis rund um die Vorstellung. Nach der Veranstaltung bot sich die Gelegenheit zum persönlichen Austausch.