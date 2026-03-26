City Music Krems verabschiedet sich

Über 20 Jahre lang sorgte Anton Schwanzer mit „City Music Krems“ mit großem Engagement dafür, dass Musiker:innen der Region bestens betreut wurden. Seine Rolle als musikalischer Nahversorger und zuverlässiger Ersthelfer bei Instrumentengebrechen hat dem Vorzeigeunternehmer weit über die Grenzen des Bezirks einen hervorragenden Ruf eingebracht.

Auch das Beste geht irgendwann zu Ende: Anton Schwanzer und City Music verabschiedeten sich in den Ruhestand.

Als Anerkennung für sein langjähriges Wirken überreichte Bezirksstellenleiter Holger Lang‑Zmeck an Anton Schwanzer eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.