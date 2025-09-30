Klosterneuburg hat ein neues Kreativangebot: CLC Design – Handwerk aus Leidenschaft

Mit CLC Design – Handwerk aus Leidenschaft e.U. bietet die Klosterneuburgerin Cornelia Christian individuelle Geschenke, personalisierte Kunst- und Dekorationsobjekte sowie maßgeschneiderte Firmenpräsente an. Ein eigenes Geschäftslokal gibt es derzeit nicht – das Unternehmen arbeitet ausschließlich auftragsbezogen, stellt jedoch immer wieder auf Märkten in Klosterneuburg aus. Kundinnen und Kunden können ihre Wünsche direkt per E-Mail, Telefon oder über die Website besprechen. Materialien wie Holz, Glas, Leder, Metall und Schiefer werden kreativ verarbeitet, um einzigartige, handwerklich hochwertige Unikate zu schaffen.

Seitens der WK Klosterneuburg wünschen WK-Obmann Markus Fuchs und WK-Leiter Friedrich Oelschlägel gemeinsam mit Stadtmarketingleiter Stefan Gabritsch Cornelia Christian viel Erfolg für die Zukunft.