Clevere Möbel für Kinder

Traiskirchen – Sitz des Start-ups poptop: Das 2023 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Kindermöbel, die konsequent aus der Perspektive von Kindern entworfen sind. Hinter poptop stehen Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka, Mitgründer der internationalen Kinderfahrradmarke woom, sowie CEO John Brady.

Zum Sortiment zählen ein höhen-verstellbarer Kinderschreibtisch mit patentiertem Mechanismus ohne Strom und Kurbel, ein passender Stuhl, eine Lampe, Spielzeugaufbewahrung sowie ein modulares Zubehörsystem. „Darüber hinaus arbeiten wir laufend an weiteren innovativen Produkten rund um das Thema Leben mit Kindern“, verrät Norbert Frey, Technischer Produktmanager.

Mit aktuell elf Mitarbeitern zeigt poptop, wie sich aus österreichischer Start-up-Erfahrung eine international skalierbare Produktmarke entwickeln lässt.

Unterstützung kam von der WKNÖ, Abteilung Umweltpolitik. „Als ambitioniertes Start-up, das viele Ideen hat und rasch neue Produkte auf den Markt bringen möchte, ist es schwierig, einen Überblick über relevante Normen zu bekommen. Insbesondere für CE-konforme Gestaltung ist dies unerlässlich. Die WKNÖ hat uns dabei unterstützt und stand uns weiters auch bei weiterführenden Themen, wie Zoll, rasch und unbürokratisch beiseite“, betont Norbert Frey.

www.poptop.shop

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE