CONNECT & GROW: Unternehmerinnen nutzten Digitalisierung als Erfolgsfaktor

Auf Einladung von Frau in der Wirtschaft Mistelbach trafen sich Unternehmerinnen aus dem Bezirk zur Veranstaltung „CONNECT & GROW – Input. Netzwerk. Erfolg.“ im Café-Restaurant Steiner in Ladendorf.

FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer begrüßte die Teilnehmerinnen und unterstrich die Bedeutung, sich mit aktuellen Entwicklungen und Chancen für die Unternehmensführung auseinanderzusetzen. Gerade die Digitalisierung biete zahlreiche Möglichkeiten, betriebliche Abläufe effizienter zu gestalten und wertvolle Ressourcen zu sparen.

Im Mittelpunkt des Abends standen praxisnahe Impulse zum Thema „Digitalisierung kann einfach sein“.

Den Fachvortrag gestaltete Birgit Bernold von COMM-WAY aus Hagendorf. Sie zeigte anschaulich auf, wie Unternehmen mit der Softwarelösung Odoo unterschiedliche Unternehmensbereiche auf einer zentralen Plattform zusammenführen können. Anhand praktischer Beispiele erläuterte sie, wie digitale Werkzeuge den Arbeitsalltag vereinfachen, Prozesse automatisieren und administrative Aufgaben reduzieren können.

Die Teilnehmerinnen erhielten dabei zahlreiche Anregungen, wie sich Digitalisierung auch in kleineren Betrieben unkompliziert umsetzen lässt und welchen konkreten Nutzen moderne Lösungen im täglichen Geschäftsbetrieb bieten.

Im Anschluss nutzten die Unternehmerinnen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Vertiefung der vorgestellten Inhalte.

„Viele Unternehmerinnen beschäftigen sich mit der Frage, wie Digitalisierung im eigenen Betrieb praktikabel und effizient umgesetzt werden kann. Der Vortrag hat gezeigt, dass es dafür bereits zahlreiche einfache und anwenderfreundliche Lösungen gibt“, zeigte sich Veronika Geyer erfreut über das große Interesse und die positive Resonanz auf die Veranstaltung.



